Google Die Top-Suchbegriffe der Deutschen im Jahr 2016

Wie jedes Jahr hat Google die Suchbegriffe mit den stärksten Zuwächsen vorgestellt. Aus diesenleitet Google ab, wofür sich die Nutzer im zuende gehenden Jahr am meisten interessiert haben. Im Ranking der Begriffe, die in Deutschland am stärksten zugelegt haben, liegt "EM 2016" auf Rang 1.

uf den Plätzen zwei bis fünf die Begriffe "Pokémon Go", "iPhone 7", "Brexit" und "Olympia". Wie immer gilt allerdings: Konkrete Zahlen dazu, wie oft die Begriffe in der Google-Suchmaschine aufgerufen werden oder wie groß der Anstieg in den Suchvorgängen genau war, gibt der US-Konzern nicht bekannt.

Die am stärksten steigenden Begriffe in Deutschland 2016:

Politische Schlagzeilen:

Abschiede:

Google: Year in Search 2016

Schon in den Jahresrückblicken von Twitter und Facebook war diein Frankreich eines der in Deutschland am stärksten diskutierten Themen gewesen. Im Google-Ranking folgen a1. EM 20162. Pokémon Go3. iPhone 74. Brexit5. Olympia6. Tamme Hanken7. Dschungelcamp8. Nico Rosberg9. David Bowie10. Donald TrumpNeben den Top-Suchbegriffen veröffentlicht Google auch eine Reihe von Einzelauswertungen zu bestimmten Themengebieten. Bei den politischen Schlagzeilen konnten die Begriffe "Brexit", "Donald Trump" und "US-Wahlen" den größten Anstieg im Suchinteresse der deutschen Nutzer verzeichnen. Auf den nächsten Plätzen folgen mit der "AfD", den Anschlagszielen "Brüssel" und "Nizza" sowie "Flüchtlinge" vor allem Begriffe, die durch Terroranschläge, Populismus und humanitäre Katastrophen gefärbt sind.1. Brexit2. Donald Trump3. US-Wahl4. AfD5. Brüssel6. Nizza7. Flüchtlinge8. Böhmermann Gedicht9. Hillary Clinton10. ErdoganIn der Kategorie "Promis national" geht der frische gebackene und soeben zurückgetretene Formel-1-Weltmeisterals Nummer 1 hervor. In der Rangliste finden sich außerdem die Reality-TV-Sternchen Sarah und Pietro Lombardi sowie die "Dschungelcamp"-Teilnehmer Helena Fürst und Thorsten Legat. Bei den "Promis international" können der im November gewählte designierte US-Präsident Donald Trump, seine Frau Melania Trump und Schauspieler Terence Hill den größten Zuwachs im Suchinteresse der Google-Nutzer in Deutschland verbuchen.1. Tamme Hanken2. David Bowie3. Roger Cicero4. Prince5. Bud Spencer6. Miriam Pielhau7. Maja Maranow8. Alan Rickman9. Götz George10. Peter LustigEin Thema, das viele Menschen in diesem Jahr beschäftigt hat, war die auffällige Häufung von Todesfällen Prominenter. Deswegen hat Google auch dem Bereich "Abschiede" eine eigene Rubrik gewidmet. An der Spitze liegen allerdings nicht die internationalen Popstars Dawid Bowie oder Prince, die beide in diesem Jahr verstorben sind. Am höchsten war der Zuwachs bei dem im Oktober verstorbenen Doku-Soap-Darsteller und TierheilpraktikerGoogle veröffentlichte diese Listen zum 16. Mal, diesmal in mehr als 100 Ländern. "Die Suchbegriffe des Jahres geben uns eine einmalige Perspektive auf all die Momente, die im vergangenen Jahr die Menschen bewegt haben – in Deutschland und weltweit", sagt Google-Sprecher Ralf Bremer. ire