Geschäftsjahr 2017 Bertelsmann-Chef Thomas Rabe verspricht Milliardengewinn

Der Bertelsmann-Konzern, zu dem auch die RTL-Gruppe und der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr gehören, hat im ersten Halbjahr mehr verdient. Vor allem das Digitalgeschäft legte zu.

Dank seiner Digitalgeschäfte hat der Bertelsmann-Konzern im ersten Halbjahr mehr verdient. Der Gewinn stieg gemessen am Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 502 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Der Umsatz kletterte leicht um gut zwei Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Erstmals stieg der Anteil des Digitalgeschäfts in den Sparten TV, Zeitschriften, Musik, Dienstleistungen und Bildung auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent am Gesamtumsatz. Hier gab es ein kräftiges Plus von 9 Prozent.



Langfristig gab Vorstandschefdas Ziel vor, dass die wachstumsstarken Geschäftsbereiche 40 Prozent zum Gesamtumsatz zusteuern sollen. Für das laufende Gesamtjahr blieb er bei seiner Prognose. "Der Gewinn soll wieder über der Milliarden-Grenze liegen", sagte Rabe in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.Antreiber unter den acht Konzernbereichen blieb wie seit Jahren das deutsche TV-Geschäft der Sendergruppe. Die im MDax notierte Tochter hatte bereits am Mittwoch einen Umsatz von 3 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 624 Millionen Euro vermeldet.Stillstand beim Umsatz gab hingegen es bei der Dienstleistungstochter(1,9 Milliarden Euro) und der Buchsparte(1,5). Arvato verzeichnete zudem einen Gewinnrückgang von 18,5 Prozent, während die Buchsparte ihr Ergebnis dank effizienterer Abläufe um mehr als elf Prozent steigerte.Der Hamburger Zeitschriftenverlagbestätigte seine Trendwende aus dem vergangenen Jahr und legte beim operativen Gewinn um mehr als 13 Prozent auf 59 Millionen Euro zu. Indes sank der Umsatz um 4,4 Prozent auf 743 Millionen Euro. Grund sind die Verkäufe der News-Gruppe in Österreich und das Verlagsgeschäft in Spanien im zweiten Halbjahr 2016. Mit dem Kerngeschäft in Deutschland zeigte sich Rabe zufrieden und verwies auf neue Projekte im Zeitschriftengeschäft wie "Hygge" oder "Essen & Trinken mit Thermomix".Zum-Konzern mit weltweit knapp 120.000 Mitarbeitern zählen neben der RTL Group der Dienstleister Arvato, die Buchsparte Penguin Random House, der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, die Drucksparte Printing Group, BMG für Musik und Musikrechte sowie eine Bildungs- und Investitionssparte. Eigentümer sind Stiftungen - allen voran die-Stiftung. Die restlichen Anteile von knapp 20 Prozent hält die Familie Mohn.