"Germanized" Deutsche Telekom kündigt eigenproduzierte Serie mit Christoph Maria Herbst an

Zum Start bekommen Kunden Zugriff auf die Krimiserie "Cardinal", die Comedy-Serie "Better Things" sowie das Zukunfts-Drama "The Handmaid’s Tale". Für alle drei Formate hat sich die Telekom die Rechte für den deutschen Markt exklusiv gesichert. Entertain-Kunden können die Inhalte ohne Aufpreis nutzen.Die Entwicklung von "Germanized" sei nun "der nächste logische Schritt", so, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. "Zusammen mit unseren Partnern haben wir ein starkes Team mit hervorragender Expertise für die Serienproduktion aufstellen können. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung des ersten Entertain TV-Originals." ire

Bewegtbildgipfel 2017: Um TV-Vermarktung, Content-Produktion, Mediennutzung, Programmatic Creation, Streaming-Dienste, Reichweiten, Influencer Marketing und die künftige Verteilung der Werbespendings geht es auch beim Bewegtbildgipfel 2017, den HORIZONT am 21. und 22. November in Düsseldorf ausrichtet. Mehr Informationen und Tickets gibt es Um TV-Vermarktung, Content-Produktion, Mediennutzung, Programmatic Creation, Streaming-Dienste, Reichweiten, Influencer Marketing und die künftige Verteilung der Werbespendings geht es auch beim Bewegtbildgipfel 2017, den HORIZONT am 21. und 22. November in Düsseldorf ausrichtet. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier