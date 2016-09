G+J / Landwirtschaftsverlag „Essen & Trinken mit Thermomix“ startet als offizielles Fanzine des Vorwerk-Kochers

Jeder, der gerne kocht – oder sich, am Produktionsprozess immerhin theoretisch interessiert, gerne bekochen lässt – kennt das Thema: Wie hält man es mit dem Thermomix, jenem hochpreisigen Kochgerät (1200 Euro) mit dem Anspruch, in der Küche fast alles zu können? Bald gibt es ein offizielles Fanzine für die Thermomixer.

Das ist oft die Gretchenfrage beim Gemüseschneiden: Da sehen auf der einen Seite die Gegner das Gerät als Angriff aufs "richtige" und kreative Kochen – obwohl auch der eine oder andere Spitzenkoch einen Thermomix für die eine oder andere Spezialaufgabe in seiner Sterneküche einsetzt. Auf der anderen Seite schwört eine wachsende Gemeinde von Nutzern auf die angebliche Wundermaschine des Elektrogeräteherstellers Vorwerk aus Wuppertal. Das jüngste Modell wurde allein in Deutschland bisher weit über 1 Million Mal verkauft.



An diese wachsende Zielgruppe will das Magazin "Essen & Trinken mit Thermomix" ("E&T MT") heran. Es erscheint, wie nun unter anderem das Mutterheft "Essen & Trinken" (früher Gruner + Jahr), im Verlag, dem neuen Joint Venture von G+J und dem Landwirtschaftsverlag in Münster ("Landlust"). "E&T MT" ist somit die erste Neueinführung der Gemeinschaftsfirma und kommt ab 12. Oktober alle zwei Monate (Copypreis 5 Euro). Die erste Ausgabe umfasst 104 Seiten, gedruckt werden 200.000 Stück."E&T MT" ist die dritte Zeitschrift für Thermomix-Fans im Markt. Den bisherigen Titeln hat "E&T MT" seine offiziellemit dem Hersteller voraus. Was das genau bedeutet (und was nicht), welche Vorteile sich jeweils der Verlag und Vorwerk von dem Deal versprechen und wie die beiden bereits existierenden Titel im Markt stehen, das lesen Abonnenten in der HORIZONT-Ausgabe 39/2016, die am Donnerstag, 29. September erscheint. rp