G20 und Hamburgs Medien "Abendblatt" will "nahezu rund um die Uhr berichten" / Sonderheft in Millionen-Auflage

Das Cover der G20-Sonderbeilage des "Hamburger Abendblatts" Foto: Hamburger Abendblatt

Nicht nur bei der Polizei, auch bei den Hamburger Lokalmedien herrscht zum G20-Gipfel am 7./8. Juli der Ausnahmezustand. Der Countdown zum G-Day geht schon jetzt los. Das "Hamburger Abendblatt" verteilt an diesem Mittwoch ein Sonderheft – an alle Haushalte. Und auch am Gipfelwochenende will Chefredakteur Lars Haider den Heimvorteil ausspielen.