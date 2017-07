G20 Gipfel Wie Ex-"Stern"-Chefredakteur Dominik Wichmann über den "Spiegel" lästert

Wochenmagazine haben es im Always-On-Zeitalter nicht gerade leicht. Während die Kollegen aus den TV- und Online-Redaktionen rund um die Uhr berichten können, sitzt den Blattmachern in der Regel eine unnachgiebige Druckerei im Nacken, die pünktlich liefern muss. Dass das ein politisches Wochenmagazin ganz schön in die Bredouille bringen kann, erfahren gerade die Verantwortlichen des "Spiegel", der ausgerechnet am politisch hochbrisanten Wochenende des G20-Gipfels in Hamburg mit einem Gesundheitsthema aufmacht. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Ex-"Stern"-Chefredakteur Dominik Wichmann bezeichnet den "Spiegel"-Titel auf Facebook als "sehr einfallslos, schlecht und geradezu peinlich".

"Der Ernährungskult: Essen oder nicht essen?", lautet die Schlagzeile auf dem aktuellen "Spiegel"-Titel. Darunter ist ein saftiger Burger mit der Unterzeile "Vom dogmatischen Verzicht zum gesunden Essen" abgebildet. Mit der Geschichte greift der "Spiegel" ein Thema auf, das - keine Frage - viele Menschen interessiert. Normalerweise. Wenn eben nicht gerade G20-Gipfel ist und ausgerechnet Hamburg - wo der "Spiegel" auch noch ansässig ist - von wütenden und randalierenden G20-Gegnern verwüstet wird. Der aktuelle "Spiegel"-Titel sorgt für Diskussionen (Bild: Der Speigel) Dominik Wichmann hat sich nun jemand zu Wort gemeldet, der als ehemaliger Chefredakteur des "Stern" das Geschäft von Wochenblättern kennt. Gleichwohl fällt seine Kritik ungewöhnlich scharf aus. "Wenn man sich vielleicht irgendwann beim Spiegel-Verlag mal ernsthaft die Frage stellen sollte, warum die Auflage so dramatisch zurückgeht, warum eigentlich alle so genannten Innovationen des Verlags wie beispielsweise eine TV-Zeitschrift oder ein Rentner-Magazin von den potentiellen Kunden eben nicht als Innovation und Kaufgrund, sondern als Ausdruck inspirationsloser, marktferner Verlagsstrategien empfunden und entsprechend ignoriert wird, womöglich hebt dann einer mal schüchtern die Hand und sagt: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir als ein in Hamburg produziertes Nachrichtenmagazin an dem Wochenende, an dem sich vor unserer Redaktion die Bedeutung von Politik und Gesellschaft in seiner krassesten und erklärungsbedürftigsten Form entfaltete, dieses Titelthema als das wichtigste Titelthema dieses Wochenendes erachtet haben", schimpft er in einem Facebook-Post, dem das aktuelle "Spiegel"-Cover angehängt ist.



In der Debatte, die sich anschließend mit Branchengrößen wie Oliver von Wersch (Ex Gruner + Jahr), Ex-"Focus"-Chef Jörg Quoos und Verlegersohn Konstantin NevenDumont entzündet, wird Wichmann noch konkreter. So räumt er zwar ein, dass ein Wochentitel das gestern Geschehene nicht am nächsten Tag abbilden könne. Allerdings müsse ein angesehenes Magazin zum G20-Gipfel schon einen Titel bringen, der mit dem "allgegenwärtigen Themenspektrum dieses Wochenendes" ansatzweise etwas zu tun habe. "Und ein solches Vorgehen hat auch nichts mit blattmacherischem Voodoo zu tun, sondern schlichtweg mit: Handwerk. Das, was wir Leser hier vom Spiegel auf dem Cover zu diesem Zeitpunkt präsentiert bekommen, ist nunmal sehr einfallslos, schlecht und geradezu peinlich", so Wichmann weiter.





Bild: Hubert Burda Media Mehr zum Thema Daimler Mercedes-Benz baut Content Marketing aus und holt Dominik Wichmann





Bild: Spiegel Gruppe Mehr zum Thema G20 Gipfel Spiegel Online berichtet auch via Snapchat schrieb damals Medienjournalist Stefan Niggemeier. mas