G20 / Hamburg 1 "Wir sind keine Anwaltskanzlei, sondern ein unabhängiger privater Fernsehsender"

Nicht nur bei der Polizei, auch bei den Hamburger Lokalmedien herrscht zum G20-Gipfel am 7./8. Juli der Ausnahmezustand. Der Countdown zum G-Day läuft. Beim privaten TV-Sender Hamburg 1 gilt Urlaubssperre – und bei Außeneinsätzen geht die Sicherheit vor.

Im Mittelpunkt stehen bei Hamburg 1 auch weiterhin Service-Infos für die Einwohner: „Inwieweit wird der Gipfel das Leben in der Stadt beeinflussen, und wie sollten sich die Hamburger Bürger verhalten?“ – darum geht es, sagt Geschäftsführer und Chefredakteur Michael Schmidt. Geplant sind Sondersendungen mit Publikumsbeteiligung, Call-in-Formate, Laufband-Ticker und das Bespielen sozialer Medien. Und für die Nachrichten gilt: „Kein Tag ohne G20-Berichterstattung.“ Während der Gipfeltage sind Liveschaltungen angedacht, soweit das die Umstände zulassen. „Aufgrund der zu erwartenden Auseinandersetzungen fühlt sich Hamburg 1 der Unversehrtheit der Mitarbeiter verpflichtet“, betont Schmidt.

Inwieweit begrüßt man, dass sich die rund 10.000 Teilnehmer (darunter polarisierende Staatschefs wie Trump, Erdogan und Putin, Stäbe und Sicherheitsleute aus 35 Ländern plus Journalisten), 17.000 Polizisten aus allen Bundesländern und bis zu 100.000 Demonstranten unklarer Gewaltbereitschaft ausgerechnet in Hamburg gipfeln?Möchte man eher Anwalt und Sprachrohr sein der von Straßensperren und Hubschrauber-Dauerlärm genervten Hamburger? Oder als Vermittler erklären, warum das alles nötig sei?Auf was will man sich als Lokalredaktion konzentrieren: Aufs offizielle Gipfelprogramm? Auf den Glamour der Polit-Prominenz? Die Behinderung des Stadtlebens? Die Protest-Szene?„Hamburg 1 begleitet den Gipfel mit der gebotenen redaktionellen", sagt Schmidt und ergänzt: „Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass ein solcher Gipfel in der Metropole Hamburg durchführbar sein muss." Befürworter und Gegner, Parteien und Senat, Sicherheitsbehörden und NGOs kämen im Programm ausgewogen zu Wort.Durch die Fokussierung auf regionalerund um G20, wegen der Schmidt an den Gipfeltagen mit steigenden Zuschauerzahlen rechnet, will man die Berichterstattung über die offiziellen Veranstaltungen und die politischen„als lokaler Fernsehsender auf das unbedingt Notwendige beschränken". Auch Partei ergreifen mag man nicht. Schmidt: „Hamburg 1 ist keine Anwaltskanzlei, sondern ein unabhängiger privater Fernsehsender."