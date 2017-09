Funke Mediengruppe Petra Grotkamp gibt Aufsichtsratsvorsitz an Tochter ab

Petra Grotkamp gibt Aufsichtsratsvorsitz an Tochter ab

Generationenwechsel bei der Funke Mediengruppe in Essen (WAZ, Berliner Morgenpost, Hörzu, Das goldene Blatt): Die Verlegerin und Mehrheitsgesellschafterin Petra Grotkamp, eine Tochter des Verlags-Mitgründers Jakob Funke, übergibt den Vorsitz des Aufsichtsrates an ihre Tochter Julia Becker.

Der Wechsel sei für den 1. Januar 2018 geplant, sagte eine Sprecherin des Medienhauses. "Frau Grotkamp selbst behält einen Sitz im Aufsichtsrat, dadurch ist die notwendige Kontinuität für einen Generationswechsel gewahrt", hieß es weiter. Zuerst hatte das Medienmagazin kress pro darüber berichtet.

Außerdem überträgt sie ihre Gesellschafteranteile an der

Funke

Mediengruppe an den Nachwuchs - "zu gleichen Teilen an meine drei Kinder Niklas Jakob Wilcke, Julia Becker und Nora Marx", wie Grotkamp dem Medienmagazin sagte.





Grotkamp ist die jüngste von vier Töchtern von Jakob

Funke

. Dieser hatte gemeinsam mit Erich Brost die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gegründet, die auflagenstärkste Zeitung der heutigen

Funke

Mediengruppe. Grotkamp hatte 2012 die Anteile der Brost-Gruppe gekauft.





Auch der Medienkonzern Burda hatte erst kürzlich einen Generationenwechsel vorbereitet: Im Juni hatte Verleger Hubert Burda weitere Anteile an der Hubert Burda Media Holding KG an seine beiden Kinder abgegeben, an der er bis dahin eine Beteiligung von 50,1 Prozent besaß. dpa