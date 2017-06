Für knapp eine halbe Milliarde Euro Pro Sieben Sat1 verkauft Reiseportal Etraveli

Die Unternehmenszentrale von Pro Sieben Sat 1 in Unterföhring Foto: Pro Sieben Sat 1

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat sein Online-Flugreiseportal Etraveli für knapp eine halbe Milliarde Euro an den Finanzinvestor CVC verkauft. Das Geld soll in den Ausbau anderer Beteiligungen und den Kauf neuer Online-Geschäfte investiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring bei München mit.