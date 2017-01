Für bis zu 45 Millionen Dollar Springer-Tochter Zanox schluckt Affiliate-Netzwerk in den USA

Springer gibt bei der Digitalisierung Gas Foto: Axel Springer

Axel Springer treibt seine digitale Expansion voran - und setzt dabei auch weiterhin auf Übernahmen. Affiliate Window, ein Unternehmen der mehrheitlich zu Axel Springer gehörenden Zanox-Gruppe, übernimmt 100 Prozent der Anteile an ShareASale, einem laut Unternehmensangaben "führenden" Affiliate-Netzwerk in den USA. Das teilte das Berliner Medienunternehmen am Dienstagabend mit.