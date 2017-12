Für Kandidaten ab 60 Sat 1 startet "The Voice Senior"

The Voice of Germany bekommt einen weiteren Ableger © Sat 1

Die Castingshow "The Voice of Germany" bekommt einen weiteren Ableger. Nach "The Voice Kids" startet Sat 1 nun auch eine Variante für ältere Kandidaten. Bei "The Voice Senior" können sich Sängerinnen und Sänger ab 60 Jahren bewerben. Das gab der Sender am Sonntag bekannt.