Friede Springer "Ich verlege höchstens meine Brille"

Friede Springer wird 75 Foto: Christian Kielmann

Friede Springer lehnt die Berufsbezeichnung "Verlegerin" ab. "Ich verlege gar nichts - höchstens meine Brille", sagte die Hauptaktionärin des Medienhauses Axel Springer (Bild, Die Welt) an ihrem 75. Geburtstag am Dienstag. Zu den Gästen des Empfangs in der Verlagszentrale in Berlin gehörten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck.