Frauenzeitschriften Margit Rüdiger wird Beauty Director und Mitherausgeberin von flair Deutschland

Verstärkung für "Flair": Margit Rüdiger wechselt als Beauty Director und Mitherausgeberin zu der Frauenzeitschrift aus dem Hause Ahead Media. Die Beauty-Spezialistin, die seit über dreißig Jahren bei deutschen Frauenzeitschriften wirkt, war zuletzt als Beauty Director bei "Instyle" tätig.

Vor ihrer Zeit bei "Instyle" war sie als Chefredakteurin für das Douglas-Kundenmagazin „Come in“ tätig. Als freie Autorin hat sie zahlreiche Artikel für "Vogue", "Elle", "Madame", "Marie Claire", "Brigitte", "Freundin" und "Bunte" verfasst. Als neue Beauty Director und Mitherausgeberin von "flair Deutschland" soll Rüdiger ab sofort auch das Format "flair Beauty Akademie", das wieder am 23. Oktober 2016 im Roccoforte Hotel Charles in München stattfindet, ausbauen und inhaltlich weiter entwickeln. Alexander Geringer, Gründer und Geschäftsführer von Ahead Media, ist von seiner neuen Mitherausgeberin überzeugt. "Wir sind uns sicher, mit ihrer Unterstützung einen wesentlichen Schritt beim Ausbau von flair weiter zu kommen", so Geringer. mas