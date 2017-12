Fox-Übernahme Comcast zeigt Murdoch die kalte Schulter

Medienmogul Rupert Murdoch © picture alliance / AP Photo

Der US-Kabelriese Comcast zieht sich aus den Verhandlungen um Teile des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox zurück. Man beschäftige sich nicht länger mit der Prüfung eines Zukaufs, teilte Comcast am Montag (Ortszeit) mit. "Wir haben nie den Level an Engagement erreicht, der nötig wäre, um ein definitives Angebot zu unterbreiten", hieß es in einem Statement.