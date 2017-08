Fitness Diaries mit Sophia Thiel Fitness-Influencerinnen bekommen eigenes TV-Format

Mit den "Fitness Diaries" bekommen Fitness-Bloggerin Sophia Thiel und vier weitere Influencerinnen eine eigene TV-Sendung. Exklusiver Partner wird Opel. Der Autobauer sponsert das Format. In der Branded-Entertainment-Serie wird das Modell Crossland X integriert, außerdem werden Co-gebrandete Spots eingesetzt sowie Advertorials. Werbung anderer Kunden wird es nicht geben.

Die 16-teiligen "Fitness Diaries" starten am 3. September und laufen jeweils sonntags um 18.50 Uhr auf dem Frauensender Sixx. Neben Sophia Thiel, die auch schon als Coach bei "The Biggest Loser" auf dem Sixx-Schwestersender Sat 1 dabei war, treten Yoga-Lehrerin Mady Morrison, Running-Expertin Louisa Dellert sowie die Influencerinnen Sarah Nowak und Sunny Knows auf. Zusammen erreichen die fünf rund 6 Millionen Abonnenten auf den sozialen Plattformen.

Fitness Diaries Trailer



Bild: Screenshot: Youtube/Mach dich krass Mehr zum Thema Daniel Aminati, Sophia Thiel & Co Wie die P7S1-Tochter 7NXT den Fitnessmarkt durcheinanderwirbelt

"Wir haben einen guten Cast und tolle Partner", sagt, Geschäftsführer der, Head of Marketing Communication Germany bei Opel begründet den Einstieg des Autobauers: "Unsere Zielgruppe für den neuen Opel Crossland X zeigt eine überdurchschnittliche Affinität zum Thema Fitness und gesunde Ernährung." Besonders die Kombination aus Influencer Marketing und TV findet Fiordispina spannend. "Da wollen wir als First Mover dabei sein".hat schon einige aufwendige Cases mit Pro Sieben Sat 1 realisiert. So ist die Marke seit fünf Jahren Partner bei "Germany's next Topmodel", wo ebenfalls eine junge, weibliche Klientel erreicht wird. Die letzten Jahre stand der Adam im Zentrum der Aktivitäten in der Casting-Show. Das SUV Crossland X ist oberhalb des Adams positioniert und in diesem Jahr eingeführt worden. Der Claim lautet "It's a good life". "Das passt sehr gut zur Haltung der Zielgruppe und ist von daher auche eine glaubwürdige Integration in ,Fitness Diaries', wo es ja tatsächlich um Lebensstil geht", sagt Fiordispina. Zur Einführung des Crossland liefen Spots mit dem Schauspieler-Ehepaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger, anschließend eine Kampagne mit Comedian Martina Hill.Die Produktionsfirma 7Next ist eine Tochter von Pro Sieben Sat 1, die digitale Produkte rund um die Themen Fitness, Gesundheit und Ernährung anbietet. "Unser Ziel ist es, ein ganzes Ökosystem rund um Fitness und angrenzende Lifestyle-Themen aufzubauen", erklärt Karajica. "Ein eigenes TV-Format zu entwickeln, ist jetzt der nächste große Schritt."Inhaltlich werden die Fitness-Bloggerinnen in Trainingssituationen und im Alltag begleitet. Jede hat dabei ein Ziel, dass sie im Laufe der 16 Folgen erreichen möchte. Sie werden von Kameras begleitet, filmen sich aber auch selbst. pap