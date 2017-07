"Finis Germania" "Spiegel" verteidigt Eingriff in eigene Bestsellerliste

Die aktuelle Bestsellerliste des "Spiegel" Foto: Screenshot

Das Magazin "Der Spiegel" hält es für richtig, Rolf Peter Sieferles umstrittenes Buch "Finis Germania" in seiner Bestsellerliste nicht zu berücksichtigen. Die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Susanne Beyer verwies in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme auf ihre bereits früher geäußerte Bewertung des Buchs als "rechtsradikal, antisemitisch und geschichtsrevisionistisch". "Der "Spiegel", der sich auch bei historischen Themen als Medium der Aufklärung versteht, will den Verkauf eines solchen Buches nicht befördern", betonte Beyer.