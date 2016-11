Finanzinvestor United Internet verkauft Teil seiner Geschäftsanwendungen an Warburg Pincus

United-Internet-Gründer Ralph Dommermuth trifft auf seinen alten Bekannten René Obermann Foto: United Internet

Der Finanzinvestor Warburg Pincus steigt bei der Sparte für Geschäftsanwendungen von United Internet ein. Warburg Pincus erwirbt ein Drittel der Anteile an der Sparte, für die Konzernchef Ralph Dommermuth ohnehin eine Abspaltung oder einen Börsengang im Auge hatte. Die Bewertung der Sparte liege bei 2,55 Milliarden Euro, wie United Internet am Dienstag überraschend mitteilte. Der Kaufpreis betrage bis zu 450 Millionen Euro. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Mit dem Schritt bleibe in den kommenden Jahren auch ein Börsengang möglich, hieß es.