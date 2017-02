Feel good Jahreszeitenverlag bringt neues Gesundheitsmagazin für junge Frauen heraus

Das neue Gesundheitsmagazin "Feel Good" des Jahreszeiten Verlags richtet sich an eine junge Zielgruppe.

Dass der Jahreszeiten Verlag in den kommenden Monaten gleich vier neue Zeitschriften auf den Markt werfen wird, hatte HORIZONT Online kürzlich exklusiv berichtet . Jetzt gibt das Hamburger Medienhaus Details zu "Feel Good - Das junge Gesundheitsmagazin" bekannt. Die neue Zeitschrift, die am 1. März erstmals erscheint, richtet sich insbesondere an Frauen und Mütter ab 30 Jahren.