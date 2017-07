"Fashion in the Box" Daniela Katzenberger kleidet für RTL 2 Frauen neu ein

Daniela Katzenberger ist eines der Aushängeschilder von RTL 2 und beschert dem Sender mit ihren Doku-Soaps regelmäßig gute Einschaltquoten. Nun präsentiert die Katze ein weiteres Format, in dem sie Kandidatinnen mit Modeproblemen auf die Sprünge hilft.

In dem Format mit dem noch nicht finalen Titel "Fashion in the Box" können sich Frauen mit konkreten modischen Problemen an Daniela Katzenberger wenden. Diese begutachtet die Frauen und deren Kleiderschrank dann persönlich - für das Makeover sind dann allerdings drei Experten zuständig, die jeweils ein neues Outfit für die Kandidatinnen zusammenstellen.Die Frauen können ihre neuen Kleider dann in aller Ruhe zu Hause im Beisein ihrer Freundinnen oder der Familie anprobieren. Eines der drei Outfits kann sich die Kandidatin dann aussuchen - und bekommt schließlich noch ein professionelles Makeover verpasst. Am Ende präsentiert sie ihren Freundinnen den neuen Look. Daniela Katzenberger kommentiert die Sendung aus dem Off - "Promi Shopping Queen" lässt grüßen.Produziert wird "Fashion in the Box" von Endemol Shine Germany, ausgestrahlt wird die Sendung voraussichtlich im Herbst 2017. Daniela Katzenberger ist seit 2015 in verschiedenen Doku-Soaps bei RTL 2 zu sehen. Die Live-Übertragung der Hochzeit mit ihrem Partner Lucas Cordalis verfolgten im vergangenen Jahr 2,59 Millionen Zuschauer - für "Fashion in the Box" dürfte die Messlatte wohl deutlich niedriger liegen. dh