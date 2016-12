Fake News Hillary Clinton warnt vor Gefahren durch Falschnachrichten

Hillary Clinton hat die US-Präsidentschaftswahl verloren Foto: Screenshot Youtube/CBS

Die Demokratin Hillary Clinton hat vor Gefahren durch die Verbreitung von Falschnachrichten und Verschwörungstheorien gewarnt. Es habe in diesem Jahr eine regelrechte Epidemie von "Fake News" und Propaganda gegeben, sagte die Rivalin von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaft am Donnerstag im Kapitol in Washington. Es sei nun klar, dass diese Konsequenzen haben könnten.