Fake News & Co Landesmedienanstalt NRW will Rolle von Facebook und Co. untersuchen

Tobias Schmid ist neuer LfM-Direktor Foto: Uwe Völkner / FOX

Die Landesmedienanstalt (LfM) NRW will die Rolle von Internetplattformen wie Facebook und Google künftig stärker unter die Lupe nehmen. Die Einhaltung der Grundwerte werde im Internet nicht automatisch gesichert, sagte Werner Schwaderlapp, Vorsitzender der LfM-Medienkommission, am Dienstag bei der Amtseinführung des neuen LfM-Direktors Tobias Schmid in Düsseldorf.