Fack ju Göhte-Star Elyas M'Barek wünscht erneut frohe Skynachten

Weihnachten steht vor der Tür - und damit eine enorm wichtige, weil traditionell umsatzstarke Zeit für Sky. Auch in diesem Jahr vertraut das Pay-TV-Unternehmen in seiner Weihnachts-Kampagne auf Testimonial Elyas M'Barek, der aktuell mit dem dritten und letzten Teil von "Fack ju Göhte" im Kino zu sehen ist. HORIZONT Online zeigt den Spot der Kampagne exklusiv vorab.

Unterschrift des Schauspielers und der Widmung "Alles Liebe" - dabei kamen rund 1000 Euro zusammen, die der Sky-Stiftung zugute kamen. In diesem Jahr können die Fans den Weihnachtspulli ersteigern, den M'Barek im Spot trägt. Auch dieser Erlös geht an die Sky-Stiftung. ire

Anders als im vergangenen Jahr geht Sky dabei noch stärker auf die Vielfalt seiner Inhalte ein. Die Breite des Angebots ist in Zeiten, in denen der Sender durch die Konkurrenz von Playern wie Netflix (Serien), Amazon (Filme + Serien) und DAZN (Live-Sport) angegriffen wird, ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Dementsprechend lautet der Kampagnenclaim auch "Das Alles bekommst Du nur mit Sky".Die von Serviceplan Campaign X kreierte Kampagne läuft ab sofort bis Jahresende. Regie bei dem von Oki Films und Neverest produzierten Spot führte Simon Verhoeven, die Postproduktion übernahm Sunday Digital. "Unsere Weihnachtskampagne setzt die Exklusivität unserer Programminhalte aufwendig produziert in Szene", sagt Friedemann Flaig, Vice President Brand Communications bei Sky Deutschland. Strategisch will Sky damit die an die im Oktober gestartete Kampagne anknüpfen, in der M'Barek unter dem Motto "Nur mit Sky" für die Programmpalette des Pay-TV-Senders warb.Verbunden wird das Ganze - wie 2016 auch - mit einer Charity-Aktion. Im Vorjahr versteigerte Sky die Haifisch-Mütze aus dem Weihnachtsspot samt