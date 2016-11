Facebook-Live-Event Focus Online überträgt Gottesdienste in der Weihnachtszeit

Focus-Online-Chefredakteur Daniel Steil Foto: Hubert Burda Media

Bei Focus Online wird es in der Weihnachtszeit besinnlich: Das Nachrichtenportal startet am 1. Advent das nach eigenen Angaben "größte Facebook-Live-Event zum Thema Beten" und überträgt in der Adventszeit zahlreiche Gottesdienste, Messen und Lesungen aus verschiedenen Kirchen.