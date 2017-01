Facebook Eine Milliarde Nutzer monatlich sehen über Audience Network ausgespielte Ads

Facebook vermarktet über der Audience Network in erster Linie Native Ads

Facebook liefert Werbungtreibenden gute Argumente für sein Anzeigennetzwerk Audience Network: Wie das Unternehmen mitteilt, sehen jeden Monat mehr als eine Milliarde Nutzer eine Anzeige, die über das Tool ausgespielt wurde. Mit Focus Online hat Facebook zudem einen neuen deutschen Publisher an Bord geholt.

Wie das Unternehmen in seinem Blogpost weiter mitteilt, erreichen Werbungtreibende, die ihre Facebook-Kampagnen via Audience Network ausspielen, durchschnittlich 16 Prozent mehr Menschen mit ihren Anzeigen, als allein über Facebook. Die monatliche Reichweite von über einer Milliarde Menschen sei dabei ein weiteres Indiz für das kontinuierliche Wachstum der Werbeplattform.Dazu passt auch, dass Facebook weitere Partner für Audience Network vermelden kann: Neben Focus Online aus Deutschland sind zudem Daily Mirror (UK), die Washington Post, Univision Wenner Media (alle USA), BBM (Indonesien), BitMango (Korea), ETToday (Taiwan) und India Today Group (Indien) neu dabei.Das Audience Network von Facebook wurde im Oktober 2014 gelauncht mit dem Ziel, die Reichweiten von Ads in dem sozialen Netzwerk zu steigern und den Werbungtreibenden genaueres Zielgruppen-Targeting zu bieten. Angaben des Unternehmens zufolge werden pro Jahr Anzeigen im Wert von über eine Milliarde US-Dollar über Audience Network gebucht . tt