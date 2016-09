FDP-Chef Christian Lindner "Springer hat sich Google unterworfen"

Apple? Soll Steuern nachzahlen. Google und Facebook sollen durch das Kartellamt in die Mangel genommen werden. Im t3n-Interview schießt FDP-Chef Christian Lindner scharf gegen das Silicon Valley.

:

Auch alle großen Unternehmen – das betrifft nicht nur Apple, sondern auch andere – müssen natürlich ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Ich bin sehr froh, dass gerade eine liberale EU-Kommissarin sich da so konsequent für mehr internationale Steuergerechtigkeit einsetzt. Das muss aber auch ein Kernthema für die G20-Gespräche und natürlich auch auf Ebene der Europäischen Union sein. Ich war regelrecht schockiert, als Bayerns Finanzminister Markus Söder sich auf die Seite von Apple gestellt hat. Das ist doch verrückt: Für die deutschen Beschäftigten steigen die Sozialabgaben auf über 40 Prozent, und bei 40 Milliarden Euro Überschuss kündigt Wolfgang Schäuble eine Mini-Entlastung von zwei Milliarden Euro an. Das ist die Verhöhnung der Steuerzahler. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Steuergeschenke für Großkonzerne. Das Vertrauen in den Rechtsstaat geht so verloren. Da werden die Leute zornig, das kann ich verstehen.





Das ist eine Frage der Verwaltung – den Einblick in die Bücher habe ich nicht. Deshalb kann ich nur den politischen Willen formulieren: Es muss Steuergerechtigkeit geben. Ich möchte keine Steuern, die den gesamten Gewinn abziehen. Ich halte diese Unternehmen auch nicht für böse, sondern für großartig – aber sie müssen sich an Regeln halten. Sie dürfen nicht so mächtig werden, dass sie sich über das Recht hinwegsetzen und im Wettbewerb nicht mehr angreifbar sind. Ich bin kein Freund von Peter Thiel, der mal gesagt hat, dass er Monopole mag, weil du dann nicht durch lästigen Wettbewerb gestört wirst, sondern deinen ganzen Gewinn in tolle neue Produkte investieren kannst.





Ich bin gespannt auf das, was die Europäische Kommission vorlegt. Herr Oettinger hat ja jetzt zunächst nur Eckpunkte beschrieben. Klar ist: Wir dürfen Geschäftsmodelle nicht abwürgen und wir wollen freien Zugang zu Inhalten haben. Andererseits verstehe ich, wenn Verlage ein Interesse an ihrem geistigen Eigentum haben und nicht unter das Machtdiktat von Unternehmen wie Google geraten wollen. Was wir in Deutschland zum Leistungsschutzrecht mal verabredet haben, ist ganz offensichtlich noch nicht die abschließende Lösung gewesen.





ch glaube, dass bei vielen der wettbewerbsrechtlichen Themen unser Problem Enforcement, also Durchsetzung, ist – nicht mangelnde Gesetze. Oft fehlt einfach die Kapazität in den Kartellbehörden. Da gibt es nur wenige Experten, die sich mit der Plattform-Ökonomie auskennen, sodass keine Waffengleichheit besteht. Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerb, hat gerade gezeigt, dass man auch im bestehenden gesetzlichen Rahmen zum Beispiel mit Unternehmen wie Apple anders umgehen kann.





Nein, das deutsche Leistungsschutzrecht ist mit Blick auf unsere Erfahrungen in Deutschland wohl kein sinnvolles Vorbild. Ich will Nutzerfreundlichkeit haben. Aber das geistige Eigentum ist ein Wert. Und wenn die Europäische Kommission im Rahmen der Schaffung des digitalen Binnenmarkts auch effektive Lösungsvorschläge für einen EU-weiten Urheberrechtsschutz hat, begleiten wir diesen Prozess wohlwollend.





Wir haben ein deutsches Leistungsschutzrecht gemacht. Bei Google sieht man, dass es nicht die Wirksamkeit erzielt hat – aber das ist für mich eine Frage des Enforcements, um das schöne Startup-Wort nochmal zu verwenden, und noch nicht unbedingt neuer Gesetzgebung. Wenn der Staat die bestehenden Rechtsgrundlagen nicht vollzieht und dann einfach immer nur die Gesetze verschärft, löst das am Ende kein Problem.





... die sich unterwerfen, ja. Weil sie sich nicht trauen, gegen Google zu klagen.





Axel Springer hat geklagt, genau. Aber es gibt ja auch viele kleine Verlage. Und Google kann ja auch sagen: Okay, wenn ihr das nicht wollt, dann listen wir euch nicht mehr.





80 Prozent hat die blaue Gruppe bei Springer, Die Welt, in 14 Tagen an Traffic verloren.





Genau, da hat Springer sich unterworfen und Döpfner sagte: Wir haben Angst vor Google. Das kann nicht sein. Hier ist offensichtlich etwas aus dem Lot geraten, wenn ein gut aufgestelltes Unternehmen vor einem anderen Angst hat, weil es so eine überragende Marktmacht hat.





Die Politik, weil sie hier konsequenter prüfen müsste, ob Google seine Marktmacht missbräuchlich nutzt.





Ja, das brauchen wir. Es darf nicht nur darum gehen, wie viel Umsatz das Unternehmen macht oder wie viel Geld bezahlt wird. Das Kartellamt muss auch prüfen, wie sich ein Markt verändert, wenn ein Unternehmen bei der eigentlichen Währung im Netz – nämlich bei Daten – eine beherrschende Stellung erreicht. Jetzt kann man sehen, dass Whatsapp und Facebook stärker integriert werden, was viele Nutzer stört. Hier hätte man natürlich mit einem anderen Kartellrecht Auflagen machen können, dass bei einer Fusion der Geschäftsmodelle beispielsweise die Nutzerdaten nicht integriert werden dürfen.





Ich werbe seit 2012 für diese Idee. Der Unterschied ist, dass ich nur mein Wort und mal einen Gastbeitrag bei [dem verstorbenen FAZ-Herausgeber] Frank Schirrmacher hatte, während Sigmar Gabriel heute der Vizekanzler ist. Wir sind da ähnlicher Meinung, aber Herr Gabriel setzt es nicht um. Er ist nicht glaubwürdig, wenn er erst eine Fusion von Kaiser's Tengelmann und Edeka erlaubt und dann den großen Spieler im Kartellrecht gibt. Frau Vestager zeigt, was man tun kann.





Ich finde die Sendung super. Lencke Steiner, eine Protagonistin der Sendung, habe ich in die Partei eingeladen und sie macht jetzt als Fraktionsvorsitzende in Bremen für uns Politik. Es wird da ein Bewusstsein für fortschrittliche Technologien und Geschäftsmodelle geschaffen. Es entsteht ein Klima der Anerkennung für Risikobereitschaft und das tut unserem Land insgesamt gut. Ich freue mich über die Einschaltquote von drei Millionen bei der Höhle der Löwen, weil es zeigt, dass sich in unserem Land insgesamt etwas verändert. Dass es nämlich nicht nur Leute gibt, die zulassen wollen, dass Deutschland ein Altersheim und Freilichtmuseum wird, sondern die auch noch was vorhaben hier.





Bislang sagen alle Zahlen, das die Fortschritte, die wir bei der Digitalisierung gemacht haben, die Produktivität nicht wesentlich erhöht haben. In der Literatur wird das das

genannt. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, das man Digitalisierung und demografischen Wandel ja zusammen denken muss. Wir werden mit Sicht auf die nächsten Jahre Millionen weniger Erwerbstätige haben, wenn die Babyboomer-Generation in den Ruhestand geht. Da entstehen ganz neue Notwendigkeiten im Gesundheits-, Pflege- und im Servicebereich. Wir sollten durch Flexibilität erlauben, dass sich die Gesellschaft verändert. Und wir müssen auch digitale Bildung aufwerten. Ich glaube, das Letzte, was digitalisiert, automatisiert und technisiert werden wird, werden persönliche Zuwendungen zwischen Mensch und Mensch sein.





Die Gesellschaft muss für sich beantworten, was sie will. Ich glaube, Humanität und Zwischenmenschlichkeit lassen sich nicht ersetzen.









t3n.de