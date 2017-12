FAZ-Geschäftsführung Volker Breid folgt Burkhard Petzold / CEO Thomas Lindner verlängert Vertrag

Volker Breid wechselt nach Frankfurt © dfv

Job-Wiedervereinigung am Main: An der Verlagsspitze der FAZ stehen künftig gleich zwei frühere Gruner + Jahr-Manager. Thomas Lindner, seit 2014 Vorsitzender der FAZ-Geschäftsführung, holt sich Volker Breid an seine Seite. Beide kennen sich seit über 20 Jahren.