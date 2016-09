Eyeo Adblock Plus startet eigene Werbeplattform

Adblock-Plus-Geschäftsführer Till Faida überrascht die Branche mit einer eigenen Werbeplattform Foto: Eyeo

Dieser Schritt wird Wasser auf die Mühlen aller Kritiker von Adblock Plus sein: Eyeo, der Anbieter des führenden Werbeblockers Adblock Plus, will nun selbst Onlinewerbung verkaufen. Die Plattform soll die Einbindung "unaufdringlicher Werbung" ermöglichen, lässt das Unternehmen wissen. Die Beta-Version ist am Dienstag online gegangen.