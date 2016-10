Expertenforum Screenforce diskutiert über Werbewirkung

KPIs, Wirkung und Prognosen stehen im Mittelpunkt des nächsten Expertenforums der TV-Gattungsmarketinginitiative Screenforce. Zu den Referenten gehören Christof Baron von Pilot und Tino Meitz von der Universität Tübingen. Screenforce veranstaltet seit 2012 zwei Mal im Jahr die Expertenforen, die sich immer einem anderen Aspekt der TV-Werbung widmen.

Über "Mythen und Missverständnisse der Werbewirkungsforschung" wird der Markt- und Mediaforschersprechen. Dabei geht es um Behauptungen wie "95 Prozent der Entscheidungen fallen unbewusst", und das Missverständnis, dass ein KPI bereits eine Wirkung anzeigt., Geschäftsführerin der Marketingagenturin Finnland, stellt eine Metaanalyse zur Werbeeffizienz im finnischen Werbefernsehen vor. Rund 100 zwischen 2012 und 2016 umgesetzte Kampagnen wurden dafür analysiert.wird sich in seiner neuen Funktion als Geschäftsführender Gesellschafter der neuen Mediaagenturmit der digitalen Werbung auseinandersetzen und wie darüber neu nachgedacht werden muss. Als Chef von, die er bis vor kurzem geleitet hat, ist er immer wieder durch seine kritische Auseinandersetzung mit Digitalwerbung aufgefallen., Head of Media bei, präsentiert eine Case Study dazu, wie ein Dot.com-Unternehmen TV-Werbung angeht. Dr., Senior Researcher am Leibniz Wissenschafts Campus in Tübingen, spricht über den Beitrag der Wissenschaft zur Werbewirkung. Und der freiberufliche Beratererklärt, wie gute Prognosen gemacht werden und warum Technikprognosen so schwierig sind.Die Veranstaltung am 29. November findet im The Squaire Conference Center am Flughafen Frankfurt statt. pap