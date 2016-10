Eventserie Amazon ermöglicht zweite Staffel von "Deutschland 83"

Die hochgelobte, aber beim deutschen Publikum durchgefallene Serie "Deutschland 83" wird fortgesetzt. Möglich wird die zweite Staffel durch eine Partnerschaft der Produktionsfirma UFA Fiction mit Amazon: Der Streamingdienst wird die neuen Folgen 2018 exklusiv zeigen, RTL hat sich die Erstzugriffsrechte für die Free-TV-Ausstrahlung gesichert.

Zur Erinnerung: "Deutschland 83" hatte trotz zahlreicher Vorschusslorbeeren und großer internationaler Aufmerksamkeit bei RTL im Herbst 2015 nur schwache Marktanteile erzielt. Ob RTL die Serie fortsetzen würde, war daher lange unklar. Mit Amazon als Partner hat UFA Fiction nun ein Modell gefunden, um eine weitere Staffel realisieren zu können.Amazon wird die neuen Folgen, die zeitlich drei Jahre nach der ersten Staffel spielen und folglich den Titel "Deutschland 86" tragen, 2018 exklusiv bei Amazon Prime Video zeigen. Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben außerdem ab sofort Zugriff auf die Erste Staffel. RTL wird die neuen Folgen ebenfalls 2018 als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlen."Als Rechteinhaber und ausstrahlender Sender von 'Deutschland 83' war unser erklärtes Ziel, die Fortsetzung dieser Ausnahmeserie durch UFA Fiction und FremantleMedia International zu ermöglichen", sagt Frank Hoffmann, Programmgeschäftsführer von RTL Television: "Dies ist mit einem neuen Partner gelungen. Ganz besonders freuen wir uns natürlich auf die Free-TV-Ausstrahlung von 'Deutschland 86' bei RTL Television."Auch Nico Hofmann, Co-CEO von UFA-Fiction freut sich über die Vereinbarung, die die Fortsetzung der Serie ermöglicht: "Mit der neuesten Zusammenarbeit von Amazon, RTL Television, FremantleMedia International und UFA wird ein langersehnter Wunsch wahr. Der jetzt gefundene Abschluss ist ein Meilenstein in der Geschichte der Koproduktionen, der auf Jahre hinaus die Standards neu definiert."International war "Deutschland 83" ein großer Erfolg: Die Serie wurde bislang an 38 TV-Sender und Videoplattformen verkauft und war in 110 Ländern zu sehen. dh