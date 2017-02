El Cartel Media Thomas Elbracht wird Leiter Brand Partnership & Entertainment

Der RTL-2-Vermarkter El Cartel Media ernennt Thomas Elbracht zum neuen Leiter der Abteilung Brand Partnership & Entertainment. Der 40-Jährige folgt auf Dennis de Graaf, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

In seiner neuen Position verantwortet Elbracht Product Placements, crossmediale Kooperationen, Lizenzgeschäfte, Marken- und Musikkooperationen sowie den sendereigenen Musikverlag El Cartel Music. Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere beim Schwestersender Super RTL und in der Telekommunikationsbranche. 2007 wechselte er ins Special Marketing von RTL 2, seit 2010 ist er für El Cartel Media tätig - zuletzt als stellvertretender Leiter des Bereichs Media Sales. In seiner neuen Position berichtet er an El-Cartel-Geschäftsführer Andreas Kösling.Elbrachts Vorgänger Dennis de Graaf verlässt den Vermarkter auf eigenen Wunsch, bleibt dem Unternehmen aber bis auf weiteres als Berater und Projektleiter verbunden. "Dennis de Graaf hat bei RTL 2 und El Cartel Media zahlreiche Impulse gesetzt und nachhaltige Erfolge erzielt. Wir bedauern seinen Weggang sehr, freuen uns aber, dass er uns mit seiner Expertise weiter unterstützt", sagt Geschäftsführer Andreas Kösling. "Thomas Elbracht ist ein sehr erfahrener und hervorragend vernetzter Vertriebsmanager. Markenpartnerschaften werden im Content-Geschäft immer bedeutsamer. Dieses Wachstumsfeld ist bei ihm in guten Händen." dh