Einstweilige Verfügung Gruner + Jahr geht gegen „National Crime“ vor

"Stern Crime" inspiriert offenbar auch andere Verlage Foto: G+J

Am Freitag hätte mit "National Crime" eigentlich eine neue Zeitschrift am Kiosk liegen sollen. Doch daraus wird wohl nichts. Grund ist eine Einstweilige Verfügung, die Gruner + Jahr gegen Livingston Media erwirkt hat. Das am Hamburger Baumwall ansässige Medienhaus wirft dem Verlag hinter "National Crime" vor, dreist abgekupfert zu haben.