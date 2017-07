"Ein Mann, eine Wahl" Klaas Heufer-Umlauf trifft für Pro Sieben Spitzenpolitiker

Klaas Heufer-Umlauf geht bei Pro Sieben künftig eigene Wege. In der Sendung "Ein Mann, eine Wahl" trifft der Moderator vor der Bundestagswahl mehrere Spitzenpolitiker - ohne seinen Dauerpartner Joko Winterscheidt. Für die Sendung bereits zugesagt haben SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner und der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir.

"Pro Sieben hat mit seinen Politiksendungen zu den vergangenen Bundestagswahlen ("TV total Bundestagswahl", "Absolute Mehrheit", "Sido geht wählen") immer viele junge Zuschauer erreicht", erklärt





Bei seiner Jahresprogrammpräsentation stellte Pro Sieben Sat 1 am Donnerstag noch weitere Sendungen für die kommende TV-Saison vor. Mit ein 'Ein Mann, eine Wahl' setzen wir wieder auf ein Programm, das junge Zuschauer mit seiner besonderen Erzählform an politische Themen heranführen kann. Deshalb programmieren wir 'Ein Mann, eine Wahl' ganz bewusst in der Prime Time auf Pro Sieben."Bei seiner Jahresprogrammpräsentation stellte Pro Sieben Sat 1 am Donnerstag noch weitere Sendungen für die kommende TV-Saison vor. Bereits bei den Screenforce Days Ende Juni präsentiert wurde "

Sat 1 setzt auf deutsche Fiction

In der Sendung schlüpft Heufer-Umlauf laut Sender in drei verschiedene Rollen, je nachdem, mit welchem Politiker er spricht. Der Moderator tritt seinen Gesprächspartnern entweder als linker, liberaler oder konservativer Klaas entgegen. Pro Sieben wird die beiden Sendungen am 11. und 18. September jeweils um 21.15 Uhr zeigen - kurz vor der Bundestagswahl am 24. September.Pro-Sieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Das Ding des Jahres", eine Erfindershow nach einer Idee von Stefan Raab. Die Moderation sei noch offen. "Ich bin es nicht", zitierte ProSieben seinen Ex-Moderator, der 2015 aufhörte. "Ich bleibe meinem Entschluss treu. Das ist also nicht das TV-Comeback des Jahres, sondern 'Das Ding des Jahres'."Raabs Nachfolger in dessen alter Rolle als Gastgeber einer Show im Duell mit einem einzelnen Kandidaten wird wie ebenfalls bereits berichtet TV-Koch Steffen Henssler , der am 2. September mit der Show "Schlag den Henssler" startet.Schwestersender Sat 1 will den Bereich Filme und Serien wieder ankurbeln. "Unser Herzstück ist und bleibt die deutsche Fiction", sagte Senderchef Kaspar Pflüger. So soll unter anderem der thrillerähnliche Stoff "Der Staatsfeind" (Arbeitstitel) mit Henning Baum ("Der letzte Bulle") entstehen, der als kleiner Polizist vom übermächtigen Geheimdienst gejagt wird.Der Thriller "Keine zweite Chance" aus der Feder von US-Autor Harlan Coben soll als Zweiteiler mit Petra Schmidt-Schaller und Sebastian Bezzel umgesetzt werden. Bereits im Herbst will Sat 1 mit Felicitas Woll in der Hauptrolle seine erste neue Reihenfigur präsentieren: "Das Nebelhaus" ist eine Verfilmung des ersten Bands der Buch-Reihe von Eric Berg.Und dann plant Sat 1 noch ein relativ ungewöhnliches Projekt: "Fiction meets Reality" nennt es der Sender. Bei dem Format "Der perfekte Mord? Das Krimi-Duell" soll ein echter Ermittler einen Fall lösen, den die Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr geschrieben haben. Sieben Verdächtige, eine Leiche und 48 Stunden Zeit sind die Vorgaben. Neben der Fortsetzung von "Einstein" mit Tom Beck hat Sat 1 noch drei weitere Serienpilotprojekte in Arbeit. dh/dpa