EIGENPRODUZIERTE DOKU-SOAP (SPONSORED POST) RTL II: Still wird Heiligabend im Hause Katzenberger garantiert nicht

Daniela Katzenberger steht wie kaum eine andere für die besondere Nähe zu ihrer Zielgruppe, an den wichtigen Ereignissen in ihrem Leben lässt sie ihre Fans teilhaben. Sie nahm sie mit in den Kreißsaal, als Sophia das Licht der Welt erblickte, und feierte gemeinsam mit ihnen den Start in den neuen Lebensabschnitt als Ehefrau. Da verwundert es wenig, dass sie auch das nächste große Ereignis mit ihnen teilen möchte. Die Vorbereitungen zu dem großen Event können die Fans der Katze seit dem 28. November in der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – mit Lucas im Weihnachtsfieber“ immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II verfolgen. Und wer die Katze kennt, der weiß, still wird Heiligabend im Hause Katzenberger-Cordalis garantiert nicht. Für ihre Verwandten möchten die beiden ein ganz besonderes Weihnachtsfest organisieren, mit allem was dazugehört – und das ist bei Daniela bekanntlich vor allem eines: rosarot. Der Fernseh-Zuschauer darf sich also auf Plätzchen, Weihnachtsbaum und Co à la Daniela Katzenberger freuen.



Auch abseits der TV-Bildschirme kommt man in der Weihnachtszeit nicht an ihr vorbei, denn auch in den sozialen Medien stimmt die Katze ihre Fans auf das große Live-Event am 24. Dezember ein. Auf der RTL-II-Facebook-Seite öffnet Daniela jeden Tag ein Türchen ihres Adventskalenders und spielt mit vielen kleinen Geschenken schon jetzt den Weihnachtsengel für die überwiegend jungen, weiblichen Zuschauer. Auch für die musikalische Unterhaltung ist gesorgt, denn was wäre Weihnachten ohne die geliebten Klassiker wie „Jingle Bells“ und „O du Fröhliche“? Mit ihrem ersten Musikalbum „Frohe Weihnachten – Mit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis“ lassen es sich die beiden nicht nehmen, sich noch einmal ganz persönlich bei ihrer Fangemeinde für das aufregende Jahr 2016 zu bedanken. Neben den bekannten Weihnachtsliedern ist auf der CD auch der eigens komponierte Titelsong „I see Christmas“ aus der aktuellen Staffel zu hören. Somit steht dem rosaroten Weihnachtsspektakel mit Daniela Katzenberger nichts mehr im Wege.



Weitere Informationen zur Doku-Soap und zu Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis finden Sie hier.



*Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 04.06.2016. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.