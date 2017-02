Dumont Von Halle nach Köln: Constantin Blaß wird „Express“-Chefredakteur

Constantin Blaß tritt seine Aufgabe spätestens am 1. Juli an Foto: Dumont

Nach dem Wechsel von Carsten Fiedler zum „Kölner Stadt-Anzeiger“ wählt die DuMont Mediengruppe bei der Suche nach einem Chefredakteur erneut eine konzerninterne Lösung. Der 36-jährige Constantin Blaß tritt seine Aufgabe spätestens am 1. Juli an. In der Domstadt wird er eine Redaktion im Umbau vorfinden.