Dugout.com Europas Fußball-Topklubs unterstützen neue Social-Content-Plattform

"Dugout

wurde

für

die

Fans

entwickelt

und

erstellt.

Fußball

ist

heutzutage

wirklich

global

und

Fans

möchten

nicht

nur

Spiele

in

ihrem

eigenen

Land

ansehen

-

sie

möchten

ihren

Lieblingsklubs

und

Lieblingsspielern

rund

um

die

Welt

folgen,

auf

dem

Rasen

und

darüber

hinaus.

Das

ist

das,

was

Dugout

bietet

-

beispiellosen

Einblick

der

Fans

hinter

die

Kulissen

der

Klubs

und

in

das

Leben

der

Spieler", erklärt Elliot Richardson, Gründer und Chef von Dugout, das Konzept. Die Plattform habe die einmalige Chance, schätzungsweise 3,5 Milliarden Fußballfans auf der ganzen Welt zu erreichen. "

Wir

denken,

dass

die

Inhalte

ihnen

gefallen

werden.

Dugout will eine innovative Online-Plattform sein, auf der Fans abseits von Facebook, Instagram und Co mit ihren Lieblingsklubs und -spielern verbunden sein können. Zum Start hat die Plattform Kooperationen mit insgesamt 27 internationalen Vereinen geschlossen, darunter neben den oben genannten auch zum Beispiel der FC Arsenal, FC Chelsea, Manchester City, Paris St. Germain, AC Mailand und Juventus Turin. "Wir freuen uns über den Start von Dugout. Auf dieser neuartigen Plattform können unsere Fans unserer Mannschaft stets hautnah folgen und miterleben, was rund um den FC Bayern und hinter den Kulissen des Rekordmeisters passiert", sagt Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München.Auf Dugout.com hat jeder Klub und jeder Spieler ein eigenes Profil, wo wie auf Social-Media-Plattformen gezielt Inhalte hochgeladen werden und mit Fans kommuniziert werden kann. Ziel der Macher von Dugout ist es dabei, dass die Partner originelle Inhalte hochladen, die idealerweise noch nicht auf anderen Plattformen verbreitet wurden. So soll den Nutzern eine personalisierte Erfahrung geboten werden.Dugout ist ein kostenloses Angebot, das auf Desktop-, Tablet- und Mobilgeräten verfügbar ist. Im Laufe der nächsten Wochen werden die Inhalte neben der englischen Sprache auch auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch und Indonesisch (Bahasa) verfügbar sein. tt