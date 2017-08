DuMont Mediengruppe Hamburger Morgenpost baut um und streicht Stellen

mehr Synergien mit den übrigen DuMont-Boulevardtiteln (

Berliner Kurier

, Kölner Express) genutzt werden.

Laut Betriebsrat, der per Pressemitteilung über die Sparmaßnahmen informierte, fallen insgesamt rund 15 Prozent der Stellen bei der Hamburger Boulevardzeitung weg. Die Redaktion muss mit sechs Stellen den größten Anteil tragen. Betroffen sind laut Betriebsrat vor allem die Lokalredaktion und der Sport. Drei Stellen fallen im Layout weg, jeweils eine Stelle in der Blattplanung und im Satz.DuMont bestätigte auf Nachfrage den Abbau von elf Arbeitsplätzen. Die Maßnahmen würden mit einem neuen publizistischen Konzept zusammenhängen, das unter anderem eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Print und Online vorsieht. Dafür würden neue Schnittstellen geschaffen. Außerdem sollenAuch in der Produktion werden Strukturen gestrafft, unter anderem durch die Verwendung fertiger Templates zum Beispiel bei Serviceseiten.Der Betriebsrat lehnt die Maßnahmen ab, insbesondere vor dem Hintergrund schwarzer Zahlen im vergangenen Jahr und gut laufender Geschäfte in diesem Jahr. Der Umbau richte sich gegen die Redaktion, gefährde die Attraktivität der Mopo für die Leser und Nutzer und sei "Ausdruck einer mangelnden Zukunftsstrategie". dh