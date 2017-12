RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet am 19. Januar

Genau 16 Tage lang will die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Januar die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums für sich beanspruchen. Das teilte der Kölner Privatsender am Montag mit.

Die Eröffnungsshow ist am 19. Januar ab 21.15 Uhr zu sehen, alle weiteren Sendungen wie üblich täglich um 22.15 Uhr, zum Teil live aus dem TV-Lager in Australien mit seinen prominenten Teilnehmern. Das Finale ist am 3. Februar (22.15 Uhr) zu sehen, das Wiedersehen der Stars und Sternchen am 4. Februar (20.15 Uhr).

ußerdem "Bachelor"-Kandidatin Kattia Vides (29), "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich (28), Daniela Katzenbergers 25-jährige Schwester Jenny Frankhauser,

Schlagersängerin Tina York (63), Dokusoap-Star Matthias Mangiapane (34) und "Germany's Next Topmodel"-Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) im Januar dabei sein. dpa/dh

In der Show geht es um die Nachfolge von Musiker Marc Terenzi, der Anfang 2017 zum "Dschungelkönig" gekrönt wurde. Als Teilnehmer der 12. Staffel sind unter anderem Ex-Fußball-Profi Ansgar Brinkmann (48), Sänger Sydney Youngblood (57), Schauspielerin Sandra Steffl (47), Fotomodell Tatjana Gsell (46) und Ex-Model Natascha Ochsenknecht (53) im Gespräch.Nach Informationen der Bild-Zeitung sollen a