Dschungelcamp Marc Terenzi holt sich die Krone / RTL mit der Quote "mehr als zufrieden"

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderierten auch die 11. Ausgabe des Dschungelcamps bei RTL Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sänger Marc Terenzi (38) ist der neue RTL-Dschungelkönig. Er quetschte dafür unter anderem mit den Zähnen Fischaugen aus und stieg zu einem Krokodil ins Wasser. "Ich bin totally geflashed, dass ich darf hier sein auf dem Thron", sagte das Ex-Boygroup-Mitglied ("Love to Be Loved by You") am Sonntagmorgen in einer Videobotschaft. "Wisst ihr, ich hab' überhaupt gar nix erwartet." Nach der Verkündung seines Sieges hatte der Ex-Mann von Popgröße Sarah Connor (36) immer wieder nur "Wow" gesagt. Gut 7,7 Millionen Zuschauer sahen das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".