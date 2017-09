Dmexco Was die neuen Datenallianzen mit Eiskunstlauf zu tun haben

Prominent besetztes Podium auf der Dmexco Foto: Dmexco

Geht es um die richtige Harmonie zwischen zwei Partnern, macht Petri Kokko so schnell keiner was vor. Als früherer Eiskunstläufer weiß der Country Director Agency bei Google Deutschland, auf was es bei den derzeit so beliebten Allianzen im Digitalmarkt ankommt: "Wie beim Tanz müssen Sie Ihrem Partner so nahe wie möglich kommen. Der Dialog ist extrem wichtig."