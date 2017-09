Dmexco Mehr Speaker, mehr Aussteller, mehr Start-ups

"Lightening the age of transformation" lautet in diesem Jahr das Motto der Dmexco Foto: Dmexco

Unter dem Motto "Lightening the Age of Transformation" lädt die Dmexco 2017 vom 13. bis 14. September in die Kölner Messehallen. Was auf der Digitalmesse auf die erwarteten 50.000 Besucher zukommt und was die wichtigsten Trendthemen in diesem Jahr sind, zeigt HORIZONT im Überblick.