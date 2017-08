Dmexco 250 Stunden Digitales mit Sheryl Sandberg und Marc Pritchard

Branchen-Superstar: Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg kommt in diesem Jahr zur Dmexco nach Köln Foto: Facebook

Auf ein Neues: Unter dem Motto "Lightening the Age of Transformation" rufen die Macher der Dmexco am 13. und 14. September 2017 die wichtigsten Experten aus Marketing, Medien und Technologie nach Köln. Mehr als 570 Speaker beschäftigen sich in über 250 Stunden mit neuen Allianzen, veränderten Perspektiven und zusätzlichen Geschäftsmöglichkeiten.