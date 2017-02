Giga TV Vodafone startet neue TV-Plattform / Pro Sieben Sat 1 wird langfristiger Partner

Digitalvorstand Christof Wahl will mit GigaTV die Reichweite steigern Foto: Pro Sieben Sat 1

Vodafone will Ordnung in das Sender- und Streaming-Gewirr bringen und startet die neue Fernsehplattform GigaTV. Als Partner ist Pro Sieben Sat 1 an Bord. Vodafone wird die Free-, Pay-, HD- und Video-on-Demand-Angebote von Pro Sieben Sat 1 langfristig vertreiben. Beide Unternehmen haben sich auf einen entsprechenden Distributionsvertrag verständigt. Dieser umfasst auch den Vertrieb der Online-Videothek Maxdome, die ab Ende Februar über Giga TV verfügbar sein wird. Damit ist Maxdome künftig bei allen großen Kabelanbietern im Portfolio.