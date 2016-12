"Dinner for One" Wann und wo der Silvester-Klassiker dieses Jahr im TV zu sehen ist

"Dinner for One" gehört für viele Deutsche zu Silvester dazu Foto: WDR/NDR/Annemarie Aldag

Butler James und sein Kampf mit dem Tigerfell - das ist ein feuchtfröhlicher Klassiker: Der Sketch "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" bringt die Deutschen seit mehr als 50 Jahren am Silvestertag in Sektlaune - auch dieses Jahr läuft der beliebte Sketch wieder auf mehreren Kanälen. Wer also lange genug durchzappt, hat spätestens am frühen Abend gute Chancen, beim turbulenten Abendessen zu landen.