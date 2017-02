Digitalverband BVDW Fokusgruppe Content Marketing will Standards schaffen

Fokusgruppe Content Marketing will Standards schaffen

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) gründet eine eigene Fokusgruppe zum Thema Content Marketing. Sie soll Agenturen und Experten zusammenbringen und Standards sowie Messverfahren schaffen. Vorsitzender wird Matthias Wesselmann, Mitglied des Vorstands von Fischer Appelt. Er bekommt Unterstützung von den stellvertretenden Vorsitzenden Ingo Kahnt (Newcast), Sabine Wegele (Nayoki) und Sepita Ansatri (Catbird Seat).

"Auch wenn Content Marketing heute in aller Munde ist, gibt es gerade auf Seiten der Marketingverantwortlichen eine erhebliche Unsicherheit", beobachtet Wesselmann. Die Fokusgruppe will im ersten Schritt klar definieren, was Content Marketing ist und wie Unternehmen es gewinnbringend einsetzen können. Das Vertrauen der Marketingverantwortlichen soll gestärkt werden., Geschäftsführer vonund Vize-Präsident des BVDW: "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, für die Fokusgruppe Content Marketing einen Vorsitz zu finden, der das breite Spektrum des Themas repräsentiert." pap