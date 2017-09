Digitalmesse Dmexco lockte 40.700 Fachbesucher nach Köln

Die Macher der Dmexco zeigen sich zufrieden Foto: Dmexco

Am Mittwoch und Donnerstag lag der digitale Nabel der Welt in Köln. Die Dmexco 2017 lockte 1.100 Aussteller, mehr als 570 internationale Speaker und 40.700 Fachbesucher an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstagabend bekannt.