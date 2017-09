Digitalisierungsbericht Fast zwei Drittel der Haushalte empfangen HD-Fernsehen

HDTV ist inzwischen weit verbreitet

Das Fernsehen in HD-Qualität ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Aktuell empfangen in der Bundesrepublik 25,2 Millionen Haushalte das TV-Signal in der hochauflösenden Qualität. Das geht aus dem Digitalisierungsbericht hervor, den die Medienanstalten am Dienstag in Berlin vorgestellt haben.