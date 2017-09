Digital-Out-of-Home Dmexco und Kinetic begrüßen Digitalbranche mit interaktiver Kampagne

Scannen und gewinnen: Kinetic zeigt bei der Dmexco, was digitale Außenwerbung kann Foto: Kinetic

Wenn in der nächsten Woche tausende Besucher zur Dmexco strömen, können sie sich schon auf dem Weg zum Messegelände ein Bild von den neuen digitalen Möglichkeiten der Branche machen. In einer gemeinsamen Kampagne statten die Veranstalter der Messe und die Spezialagentur Kinetic von Montag bis Freitag sämtliche Out-of-Home-Werbeträger im Umfeld mit scanbaren Motiven aus, die den Nutzer die Teilnahme an einem Gewinnspiel ermöglichen und ihn gleichzeitig in seiner Facebook-Timeline ansprechen sollen.