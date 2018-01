Digital Detox Vier von zehn Deutschen halten nichts vom digitalen Fasten

Das Smartphone zuhause lassen, die Geräte für ein paar Stunden in den Flugmodus stellen oder sonntags nicht die sozialen Netzwerke checken: Einige Deutsche haben sich zum Jahresbeginn wahrscheinlich digitales Fasten auf die Fahne geschrieben. Doch das Thema spaltet die Nation: Knapp vier von zehn Befragten (38 Prozent) haben kein Interesse an diesem sogenannten "Digital Detox" und sind "always on".

Das geht aus einer aktuellen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor. Demnach sagen 44 Prozent der Befragten, dass sie den bewussten Verzicht auf alle digitalen Medien bereits einmal ausprobiert haben – und sei es nur für ein paar Stunden. Jeder siebte sei daran gescheitert. "Viele suchen hin und wieder bewusst Abstand vom Digitalen, meist vergeblich", kommentiert Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder die Ergebnisse. Etwa jeder zehnte Bundesbürger hat die digitale Pause noch nicht ausprobiert, will sie aber in diesem Jahr erstmals durchführen. "Das Smartphone nur einen Abend lang nicht in die Hand zu nehmen, ist für viele eine echte Herausforderung", so Rohleder. "Eine allgemein gültige Verhaltensempfehlung gibt es nicht. Wie so oft geht es um die individuell richtige Balance."





Der Zeitraum, in dem auf digitale Medien verzichtet wird, spiele eine untergeordnete Rolle, heißt es. Außerdem variiert sie sehr stark. 9 Prozent der Befragten sagen, dass sie regelmäßig für ein paar Stunden bewusst auf alle digitalen Medien verzichten. Jeder Fünfte (20 Prozent) war schon einmal über einen oder mehrere Tage nicht via E-Mail, soziale Netzwerke oder Handy erreichbar. Das hat die Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen (27 Prozent) mehr gereizt als die Jüngeren zwischen 14 und 29 Jahren (16 Prozent).



Für die Untersuchung hat Bitkom Research 1.010 repräsentativ ausgewählte Personen ab 14 Jahren befragt. Die Fragestellung lautete: "Gibt es Tage im Jahr, an denen Sie bewusst auf alle digitalen Medien verzichten und nicht für andere via E-Mail, sozialen Netzwerken oder Handy erreichbar sind?" ron