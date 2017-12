Deutscher Medienkongress Peter Frey: „Die Zuschauer wollen mehr als nur Bad News“

Je turbulenter die politischen Ereignisse, desto schneller geraten neuerdings auch die großen TV-Sender, Zeitungen und Zeitschriften in die Kritik. Genauestens wird beobachtet, ob sie ausgewogen und ausführlich genug berichten. Talkshow-Besetzungen werden genauso hinterfragt wie Titelbilder, und ganz schnell werden Glaubwürdigkeit und journalistische Unabhängigkeit angezweifelt.

"Mit eingezogenem Kopf lässt sich kein Journalismus machen"

„Angesichts der Dominanz des Silicon Valley braucht es einen Schulterschluss der Qualitätsmedien – egal ob privat oder öffentlich-rechtlich.“ Peter Frey Teilen

Für die Leitmedien ist das aktuell nur eine von vielen Herausforderungen – neben der Baustelle Internet und dem Kostendruck. Wie steht es um die "Leitmedien 2018"? Darüber diskutiert Peter Frey beim Deutschen Medienkongress mit, Chefredakteur Spiegel,, stellvertretende Chefredakteurin WeltN24, und, stellvertretende Chefredakteurin Die Zeit. HORIZONT Online hat Peter Frey vorab fünf Fragen zum Thema gestellt.Ganz einfach: Indem wir unseren Job machen, denn diese Gesellschaft braucht faktentreue, kritische Berichterstattung – vielleicht mehr denn je. Und das geht nun mal nur mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit eingezogenem Kopf lässt sich kein Journalismus machen. Es braucht ein gerades Kreuz, um den Mächtigen kritische Fragen zu stellen, den Finger in die Wunde zu legen, wo es nötig ist. Dazu kommt: Wir müssen selbstbewusst und klar benennen, wenn Grenzen überschritten werden, vor allem bei den Themen Erinnerungspolitik, Rassismus oder Antisemitismus.Die große Mehrheit der Bürger findet unsere Berichterstattung glaubwürdig, viele Millionen schalten jeden Tag unsere Programme ein. Aber natürlich verfängt diese Kritik bei manchen auch. Wir versuchen dem mit guter täglicher Arbeit, aber auch mit mehr Transparenz zu begegnen. So legen wir Fehler auf heute.de offen, wenn wir sie machen, geben außerdem Einblicke in unsere Arbeitsweise. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass es angesichts der Dominanz des Silicon Valley vielmehr einen Schulterschluss der Qualitätsmedien braucht – egal ob privat oder öffentlich-rechtlich. Wir haben da mehr gemeinsame Interessen, als die aktuelle Debatte suggeriert.Das ist ein bisschen einfach. Zum Teil werden da schlicht die Überbringer schlechter Nachrichten gescholten. Ich sage ganz klar: Es ist weder die Aufgabe der Medien, die AfD kleinzuhalten, noch sie groß zu machen. Aber natürlich müssen wir Medien uns fragen, genauso wie andere gesellschaftliche Akteure von Politik über Gewerkschaften bis Kirchen, warum sich so viele Menschen nicht mehr repräsentiert fühlen, einen Hass auf das "System" und dessen vermeintliche "Eliten" entwickelt haben. Das muss uns alle beschäftigen.Selbstverständlich befragen wir die AfD – wie jede andere im Bundestag vertretene Partei – auch zu anderen Themen als zu ihren Lieblingsthemen. Jüngst hatten wir beispielsweise einen AfD-Politiker zum Thema Klimaschutz im "Morgenmagazin". Wir haben das im Übrigen auch so schon im Wahlkampf gehandhabt – und einen AfD-Vertreter etwa in einer "illner intensiv"-Ausgabe zum Thema Rente befragt.Das hat nichts mit Wünschen zu tun. Wir wissen aus vielen Studien, die wir zu unseren Sendungen durchführen lassen, dass es ein großes Interesse an Lösungen gibt in dieser immer komplexeren Welt. Der klassisch-journalistische Blick auf die Probleme, das Versagen, den Regelbruch ist weiterhin wichtig – und unser Kerngeschäft. Wenn man das Problem nicht benennt, kann es auch nicht gelöst werden. Aber es gibt eben auch einen berechtigten Wunsch, nicht nur "bad news", sondern auch Geschichten vom Gelingen zu zeigen. "plan b" ist unsere Antwort darauf.