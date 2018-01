Deutscher Medienkongress BBC-Global-News-CEO Egan: "Wir sind in einem Kampf um die Wahrheit"

Journalistische Werte gewinnen in Zeiten von Fake News wieder an Bedeutung. Beim Deutschen Medienkongress wird BBC-Global-News-CEO Jim Egan die Eröffnungs-Keynote zu der Frage halten, wie Medien und Journalismus ihre Glaubwürdigkeit bewahren können. "Wir sind definitiv in einem Kampf um die Wahrheit", sagt er im Interview mit HORIZONT.

Redaktionen müssten sich auf ihre verlegerischen Werte besinnen. "Wichtig ist, dass sich jeder, der glaubt, er sei im seriösen Journalismus tätig, daran erinnert, was seriösen Journalismus ausmacht", sagt Egan, der für den Senderund die Websiteverantwortlich ist. "Wir sollten darauf beharren, die Werte zu schätzen und die journalistischen Ansätze zu bewahren", appelliert er. Dazu gehören zum Beispiel Tugenden wie beide Seiten zu Wort kommen zu lassen und gründlich zu recherchieren."Wir müssen danach streben, dass unser Journalismus die höchste Qualität hat, vollständig und richtig ist", sagt Egan. Um Fake News etwas entgegenzusetzen, hat die BBC schon 2016 den Reality Check eingeführt, in dem Aussagen von Politikern, Geschäftsleuten und Gesellschaftsgrößen bewertet werden. Es sei jedoch nicht Aufgabe der BBC das ganze Internet auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, so Egan. BBC World News erreicht nach eigenen Angaben rund 433 Millionen Haushalte und 1,8 Millionen Hotelzimmer in 200 Ländern. pap